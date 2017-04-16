Лондон, 16 апреля, 2017, 11:00 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил Российской Федерации присоединится к коалиции западных стран для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Джонсон написал в свой статье для британской газеты The Telegraph, опубликованной сегодня, 16 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Boris

Джонсон пишет, что Россия могла бы присоединится к коалиции более чем 60 государств для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы «сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения к президентом Трампом».

Глава британского МИД настаивает, что Россия должна выбрать «правильную сторону в споре», содействовать установлению «реального режима прекращения огня», положить конец применению химического оружия и добиться политического урегулирования в Сирии, чтобы граждане оказались бы «избавлены от тирании Асада».

Джонсон пишет, что у него нет никаких сомнений в том, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит на сирийских правительственных войсках. Он утверждает, что атака была произведена «двумя сирийскими самолетами, взлетевшими с авиабазы, где хранилось химическое оружие».

«Британские ученые проанализировали образцы, взятые у жертв атаки. Они показали наличие зарина или вещества, похожего на зарин», — пишет Джонсон.

Он считает, что Запад в итоге объединит Сирию. При этом Джонсон не исключает, что США нанесут новый ракетный удар по Сирии.