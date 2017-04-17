Москва, 17 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Можно ли считать военную эскападу Трампа попыткой получить передышку? Кого считать союзником России в сложившейся обстановке? Как поведет себя Китай? Эти и другие вопросы поднимает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

На уровне заявлений Китай поддерживает Башара Асада и борьбу за целостность Сирии, но заявлениями поддержка по большей части и ограничивается. С другой стороны, Китай почти устранился от осуждения своего заокеанского партнера за нанесенный по сирийской авиабазе ракетный удар. Такую позицию, занятую официальным Пекином, можно понять, если вспомнить историю американо-китайских отношений, с 1979 года все теснее связывающих две страны в торговых соглашениях и все мощнее сталкивающих их в борьбе за глобальное лидерство. Статус Америки в этом смысле значительно выше статуса России, являющейся, по словам китайского эксперта, «партнером, но не союзником». И, продолжая эту мысль, китайский эксперт замечает, что «из-за дружбы не стоит лишаться других друзей».

Итак, Китаю не до новых друзей, пока не решены все вопросы со старыми друзьями. Дружба Китая и США стремительно входит в решающую фазу. И вовлечение США в структуру «Шелкового пути» выглядит для Си Цзиньпина более важной задачей, чем осуждение опасного шага американского президента. Но эта игра не будет продолжаться вечно, а точнее, время для нее уже почти исчерпано. И скоро может потребовать от китайских стратегов не только словесных умений.

Читайте подробное изложение современного состояния американо-китайских отношений в статье: «Интересы России: Можно ли полагаться на Китай?»

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