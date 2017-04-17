Ракетный удар США по Сирии как помощь экстремистам
Ватикан, 17 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.
Сирийские правительственные войска успешно развивают наступательные действия и не нуждаются в применении неконвенциональных вооружений; преступление в Идлибе требует тщательного расследования. Эту точку зрения поддержали многие католические иерархи во всем мире и в самой Сирии. Эту и другие темы освещает обзор католической прессы, подготовленный обозревателем ИА REGNUM Станиславом Стремидловским.
Сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан назвал нападение США на Сирию без получения каких-либо доказательств виновности сирийской стороны агрессией и позором. Ватикан занимает в целом взвешенную позицию, ориентируясь в своих высказываниях на информацию, получаемую от «людей на местах», которыми являются католический епископат и миряне региона. А их мнение становится все более очевидным — поставленные в условия выбора между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Асадом, сирийские католики выбирают сторону Асада.
В своей предвыборной кампании Трамп обещал защищать христиан от исламистов. Но его атака на Сирию, борющуюся с исламистами, ставит под угрозу всех христиан Ближнего Востока.
Из других новостей, поступающих за последнее время со стороны СМИ Ватикана, хотелось бы выделить слова сочувствия и поддержки в адрес России в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Католические эксперты и богословы обращают внимание на необходимость всеобъемлющего межконфессионального диалога для искоренения экстремизма.
Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, отвечая на вопрос о том, каким образом современная дипломатия может искоренить экстремизм, подчеркнул: «Церковь вносит свой особый вклад, а именно содействует гармонии и сотрудничеству прежде всего между своими общинами, чтобы показать миру: мирное сосуществование между людьми разной культуры, национальности и религии возможно и продуктивно. Взаимопонимание и сотрудничество, а не жестокие противостояния, способствуют общему благу человечества. Путь свидетельства и убеждения — это долгий, но в конечном счете самый выигрышный путь».
Подробно об этих и других событиях католического мира читайте в статье «Сирийские христиане назвали ракетный удар США по их стране агрессией»
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