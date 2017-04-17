Ватикан, 17 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Сирийские правительственные войска успешно развивают наступательные действия и не нуждаются в применении неконвенциональных вооружений; преступление в Идлибе требует тщательного расследования. Эту точку зрения поддержали многие католические иерархи во всем мире и в самой Сирии. Эту и другие темы освещает обзор католической прессы, подготовленный обозревателем ИА REGNUM Станиславом Стремидловским.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан назвал нападение США на Сирию без получения каких-либо доказательств виновности сирийской стороны агрессией и позором. Ватикан занимает в целом взвешенную позицию, ориентируясь в своих высказываниях на информацию, получаемую от «людей на местах», которыми являются католический епископат и миряне региона. А их мнение становится все более очевидным — поставленные в условия выбора между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Асадом, сирийские католики выбирают сторону Асада.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал защищать христиан от исламистов. Но его атака на Сирию, борющуюся с исламистами, ставит под угрозу всех христиан Ближнего Востока.

Из других новостей, поступающих за последнее время со стороны СМИ Ватикана, хотелось бы выделить слова сочувствия и поддержки в адрес России в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Католические эксперты и богословы обращают внимание на необходимость всеобъемлющего межконфессионального диалога для искоренения экстремизма.

Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, отвечая на вопрос о том, каким образом современная дипломатия может искоренить экстремизм, подчеркнул: «Церковь вносит свой особый вклад, а именно содействует гармонии и сотрудничеству прежде всего между своими общинами, чтобы показать миру: мирное сосуществование между людьми разной культуры, национальности и религии возможно и продуктивно. Взаимопонимание и сотрудничество, а не жестокие противостояния, способствуют общему благу человечества. Путь свидетельства и убеждения — это долгий, но в конечном счете самый выигрышный путь».

Подробно об этих и других событиях католического мира читайте в статье «Сирийские христиане назвали ракетный удар США по их стране агрессией»

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