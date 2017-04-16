Москва, 16 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин подчеркнул, что пасхальные торжества способствуют утверждению в обществе вечных духовных ценностей и идеалов.

Российский лидер отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии ведут истинно подвижническую работу, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание детей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.

Также христианские конфессии играют заметную роль в сохранении богатейшего исторического и культурного наследия страны.

Кроме того, Путин поздравил с Воскресением Христовым Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразив признательность за подвижнический труд.