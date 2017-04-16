Ташкент, 16 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В пасхальных богослужениях в Ташкенте приняли участие более пяти тысяч православных верующих, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии среднеазиатского митрополичьего округа монах Михаил (Столяров).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Церковь

«Служба продолжалась до шести утра 16 апреля», — отметил представитель епархии.

Он также сообщил, что Благодатный огонь, привезенный накануне из Иерусалима, был доставлен во все 38 приходов Русской православной церкви в Узбекистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чартерный авиарейс авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) со 130 узбекистанскими паломниками на борту приземлился в Ташкенте» в 23:00 по местному времени (21:00 мск) .

Паломники, во главе с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским, главой среднеазиатского митропольичего округа Викентием совершили поездку на Святую землю и доставили верующим Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.