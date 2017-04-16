В Москве определена «Мисс Россия-2017»
Москва, 16 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Москве накануне, 15 апреля, завершился конкурс красоты «Мисс Россия-2017».
Победительницу конкурса определяло жюри, оценивая претенденток по довольно субъективным параметрам — красоте фигуры, лица и других. Также члены жюри оценивали эрудицию конкурсанток и задавали им различные вопросы.
В итоге победительницей конкурса стала уроженка Свердловской области Полина Попова. Ей 21 год, в модельный бизнес она пришла, когда ей было 15 лет. Попова утверждает, что катается на горных лыжах и собирается стать журналистом. Она изучает китайский язык и ранее собиралась уехать учиться в Китайскую Народную Республику. После победы в конкурсе Попова сказала, что может продолжить изучать китайский в одном из московских вузов.
Выиграв конкурс, Попова получает 3 млн рублей и автомобиль. Кроме того она теперь имеет право представить Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Всего в финале конкурса участвовали 50 представительниц разных регионов страны. В частности, впервые в конкурсе принимали участие претендентки из Сыктывкара и Сахалина.
Второе место заняла уроженка Москвы Ксения Александров, третье — Альбина Ахтямова из Башкирии. Они получили титулы первой и второй вице-мисс России соответственно.
Конкурс «Мисс Россия» имеет довольно интересную историю. Первый раз этот конкурс был проведен в Париже в 1927 году в русской эмигрантской среде. Тогда в Париже находились более 200 тысяч русских эмигрантов.
Первые два года конкурсантки отбирались только из русских девушек, проживающих в Париже. С 1929 года география конкурса расширилась — теперь в конкурсе могли участвовать русские девушки, проживающие в любых европейских странах. В состав жюри 1929 года вошли писатели Иван Бунин и Александр Куприн, художники Константин Коровин и Александр Бенуа, танцовщик Сергей Лифарь, другие известные в эмигрантской среде люди.
Конкурс просуществовал до 1939 года. После начала Второй мировой войны, конкурс «Мисс Россия», как и другие конкурсы красоты, перестал существовать.
В 1989 году конкурс был возрожден и с того периода ежегодно проходил в Москве. С 1989 по 1991 годы он назывался «Мисс СССР». Затем конкурс получил нынешнее название — «Мисс Россия».
C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации.