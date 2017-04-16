Москва, 16 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Москве накануне, 15 апреля, завершился конкурс красоты «Мисс Россия-2017».

Missrussia.ru Полина Попова

Победительницу конкурса определяло жюри, оценивая претенденток по довольно субъективным параметрам — красоте фигуры, лица и других. Также члены жюри оценивали эрудицию конкурсанток и задавали им различные вопросы.

В итоге победительницей конкурса стала уроженка Свердловской области Полина Попова. Ей 21 год, в модельный бизнес она пришла, когда ей было 15 лет. Попова утверждает, что катается на горных лыжах и собирается стать журналистом. Она изучает китайский язык и ранее собиралась уехать учиться в Китайскую Народную Республику. После победы в конкурсе Попова сказала, что может продолжить изучать китайский в одном из московских вузов.

Выиграв конкурс, Попова получает 3 млн рублей и автомобиль. Кроме того она теперь имеет право представить Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Всего в финале конкурса участвовали 50 представительниц разных регионов страны. В частности, впервые в конкурсе принимали участие претендентки из Сыктывкара и Сахалина.

Второе место заняла уроженка Москвы Ксения Александров, третье — Альбина Ахтямова из Башкирии. Они получили титулы первой и второй вице-мисс России соответственно.

Конкурс «Мисс Россия» имеет довольно интересную историю. Первый раз этот конкурс был проведен в Париже в 1927 году в русской эмигрантской среде. Тогда в Париже находились более 200 тысяч русских эмигрантов.

Первые два года конкурсантки отбирались только из русских девушек, проживающих в Париже. С 1929 года география конкурса расширилась — теперь в конкурсе могли участвовать русские девушки, проживающие в любых европейских странах. В состав жюри 1929 года вошли писатели Иван Бунин и Александр Куприн, художники Константин Коровин и Александр Бенуа, танцовщик Сергей Лифарь, другие известные в эмигрантской среде люди.

Конкурс просуществовал до 1939 года. После начала Второй мировой войны, конкурс «Мисс Россия», как и другие конкурсы красоты, перестал существовать.

В 1989 году конкурс был возрожден и с того периода ежегодно проходил в Москве. С 1989 по 1991 годы он назывался «Мисс СССР». Затем конкурс получил нынешнее название — «Мисс Россия».

C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации.