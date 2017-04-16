Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Пограничники Ростовской области снова были вынуждены применить оружие. Стрелять сотрудникам погрануправления ФБС по региону пришлось, чтобы задержать нарушителя. Пересечь границу Дона с Украиной водитель «Нивы» пытался вне установленного пункта пропуска.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Читайте также: На границе с Украиной донские пограничники вынужденно открыли огонь

Российские пограничники ранили контрабандиста в районе Донецка

По информации ведомства, инцидент произошел днем 15 апреля на южной окраине хутора Верхняя Ковалевка в Красносулинском районе Ростовской области в трех километрах от государственной границы. Заметив подозрительный автомобиль без госномеров, стражи порядка потребовали у водителя остановиться, однако законные требования мужчина проигнорировал. Пытаясь скрыться, нарушитель опасно маневрировал, создавая угрозу для жизни граждан и сотрудников погранслужбы.

Стражи порядка были вынуждены применить оружие. Нарушитель получил ранение в руку и ногу. Однако оно оказалось касательным. На месте мужчине была оказана необходимые медпомощь, затем нарушителя госграницы отправили в больницу.

Как выяснилось, незаконно пересечь границу пытался гражданин России. С Украины он вез около 7 тыс. пачек сигарет, пишет «Российская газета». Теперь контрабандисту придется отвечать по закону. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий».

Как сообщало ИА REGNUM, только в ноябре 2016 года пограничникам как минимум дважды пришло применять табельное оружие, чтобы задержать нарушителей. Так, 23 ноября двое граждан России на двух внедорожниках УАЗ «Патриот» без госномеров пытались ввезти в обход пунктов пропуска продукты питания.

Аналогичный случай произошел 29 ноября в районе города Донецк. Задержанные — граждане РФ — также везли в Россию на внедорожнике почти 500 кг продуктов питания.