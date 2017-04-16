Вашингтон, 16 апреля, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с вице-президентом США Майклом Пенсом неудачную попытку Северной Кореи запустить баллистическую ракету. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что Пенс узнал об очередном баллистическом испытании в КНДР по дороге в столицу Южной Кореи Сеул. Его самолет только поднялся в воздух после дозаправки в Анкоридже (Аляска). Вице-президент сразу же связался с Трампом по телефону.

15 апреля началось продолжительное турне вице-президента США Пенса по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Первым пунктом назначения станет Сеул. Ожидается, что Пенс обсудит с руководством Южной Кореи, а также с командующим американскими войсками на Корейском полуострове варианты воздействия на КНДР.

СМИ Южной Кореи и Японии считают, что после визита Пенса в Сеул США предпримут более активные действия против КНДР. Какие именно действия не уточняется. При этом американский флот сосредотачивается у берегов Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комитет начальников штатов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что в КНДР была предпринята попытка запустить баллистическую ракету. Попытка эта завершилась неудачей.