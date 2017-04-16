Париж, 16 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В преддверии первого тура президентских выборов во Франции разгорелся очередной скандал. Глава центристской партии «Союз демократов и независимых» (UDI) Жан-Кристоф Лагард потребовал от министра внутренних дел республики Маттиса Фекля провести парламентское расследование сообщений о том, что часть избирателей, возможно, числится в списках дважды. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном сегодня, 16 апреля.

Флаг Франции

За несколько дней до первого тура президентских выборов французские СМИ сообщили о возможных проблемах в списках избирателей, в которых до 500 тысяч человек могут значиться дважды. Журналисты утверждают, что ряд граждан сообщили им о том, что повторно получили карточку избирателя.

Повторное голосование во Франции являются уголовным преступлением и совершившим его может грозить штраф в размере до 15 тысяч евро или тюремное заключение на срок от шести месяцев до двух лет.

Ряд кандидатов на пост президента потребовали расследовать эти сообщения, так как это может повлиять на результаты голосования.

«Я также потребую парламентского расследования, чтобы пролить свет на эту ситуацию», — заявил Лагард.

Он потребовал от главы МВД «выполнить свою работу» и уладить ситуацию до 23 апреля. Лагард считает данную ситуацию крайне серьезной, и она может представлять реальный риск фальсификации выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Второй тур — 7 мая.