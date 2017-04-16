Ватикан, 16 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум.



eldamira Пасха

В Риме и Ватикане правоохранительные органы усилили меры безопасности накануне Пасхи в связи с недавними террористическими актами в Европе и Египте. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Euronews.

Сообщается, что возле площади Святого Петра правоохранители установили рамки металлоискателей и аппараты сканирования с багажными лентами.

Дополнительные наряды полиции размещены возле туристических достопримечательностей и храмов в Риме.

Вечный город патрулируют несколько тысяч сотрудников правопорядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Египте 9 апреля была совершена серия скоординированных террористических актов в города Танта и Александрия. Террористы-смертники атаковали коптский и православный храмы в двух городах с разницей в несколько часов. В результате взрывов погибли 45 человек, более 140 человек пострадали.