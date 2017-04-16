Челябинск, 16 апреля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В центре города одной из архитектурной достопримечательностью является театр драмы имени Наума Орлова. Перед фасадом здания службы навели порядок, а на задворках комплекса строений снег после зимы исчезает естественным путем. Такова картина для большинства социально значимых объектов, расположенных в центре.

ИА REGNUM Театральная площадь. Уборка в разгаре

ИА REGNUM Центр. Перед театром драмы им. Н. Орлова

ИА REGNUM Центр. Кассы театра им. Н. Орлова

В парках и скверах снегу также предстояло растаять самостоятельно, однако пешеходные дорожки и тротуары были очищены.

ИА REGNUM Аллея славы. Улица Коммуны

ИА REGNUM Алое Поле. Мемориал пионерам-героям

ИА REGNUM Алое Поле. Орленок

ИА REGNUM Алое Поле. Сквер

Если основные, центральные места Челябинска, самые известные и проходные, как-то были приведены в порядок, то состояние объектов, находящихся чуть поодаль от центральных мест и улиц, говорило о том, что до коммунального благополучия и порядка мегаполису еще далеко. А возле некоторых объектов даже было опасно. Гололедица, появляющаяся, как правило, на стороне, где не проходят солнечные лучи, не позволила горожанам расслабиться и наслаждаться приходом весны, наоборот, заставила повысить внимательность, ибо несобранность могла закончиться печально.

ИА REGNUM Кинотеатр им. А.С. Пушкина (правая стена здания). Пройти и не поскользнуться было проблематично

Подобное положение и возле городской библиотеки имени А.С. Пушкина, где с начала года не очищался от снега тротуар возле корпусов учреждения. К весне сформировался плотный слой наледи, которая естественным образом таяла, доставляя массу проблем пешеходам, в том числе и пожилым.

ИА REGNUM Центральная библиотека имени А.С. Пушкина. Лишь бы не по льду

За центром города все же присматривали и приводили в порядок некоторые социально-значимые культурные объекты, а на второстепенных улицах и во дворах домов весна вступила в свои права практически без участия человека.

ИА REGNUM Улица Пушкина. Остатки зимы

Сошедший снег во дворах челябинских домов оголил «творчество масс», причем, как правило, молодой части. Граффити на стенах домов показывают, что молодежь что-то ищет, пытается выразить свое содержание в форме настенной росписи в городских кварталах. Надписи сподвигают на философские размышления о происходящих процессах в обществе, о морали и будущем, которое неизбежно наступит.

Сейчас снег практически растаял. Уборкой города занимаются предприятия ЖКХ. Конечно, ни о каком энтузиазме работников, практически все из которых — мигранты, говорить не приходится. Люди отбывают рабочее время, худо-бедно выполняя свои обязанности, чтобы заработать небольшие деньги для выживания себя и своей семьи.

ИА REGNUM Мусор к вывозу готов

ИА REGNUM Но уборка ещё не закончена

ИА REGNUM Тракторозаводской район, улица Горького

Работают на улицах и транспортных магистралях Челябинска автоматические уборщики — «дорожные пылесосы».

Весна наступила, город практически избавился от снега, автомобилисты переобувают автомашины, а горожане — меняют одежду и обувь. Коммунальные службы продолжают понемногу устранять беспорядок, который появляется не без участия жителей мегаполиса.

Субботники Челябинску ещё предстоят. Но уже можно наслаждаться первой зеленой травкой на солнечной стороне центральных улиц.