Астана, 16 апреля, 2017, 08:04 — ИА Регнум.



NikolayFrolochkin Пасха

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с Пасхой. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков», — сказано в поздравлении Назарбаева.

Президент желает казахстанцам здоровья, успехов в их начинаниях и семейного благополучия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 года христиане всех конфессий отмечают Пасху в один день.

Накануне в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажегся Благодатный огонь.

Специальным самолетом делегация Фонда Андрея Первозванного, получившая святыню из рук Патриарха Иерусалимского Феофила III, доставила огонь в Москву.

Частица благодатного огня в специальной капсуле была передана в храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит праздничное пасхальное богослужение.