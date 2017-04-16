Анкара, 16 апреля, 2017, 07:44 — ИА Регнум.



alexeyklyukin Флаг Турции

В Турции сегодня, 16 апреля, начали открываться избирательные участки для голосования на референдуме по конституционной реформе.

В 32 восточных провинциях Турции уже открылись избирательные участки для голосования на референдуме. В 49 центральных и западных провинциях участки откроются в 8:00 по московскому времени. Голосование продлится до 17:00 мск.

Всего в Турции откроется 167 140 избирательных участков. В голосовании могут принять участие 55,3 млн турецких граждан. Турецкие граждане, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно в турецких дипломатических миссиях.

Конституционная реформа предполагает внесение изменений в 18 статей Конституции Турции. Фактически страна из парламентской республики становится суперпрезидентской.

Реформа предполагает упразднение должности премьер-министра. Президент наделяется полномочиями по назначению вице-президентов, министров и ряда высокопоставленных чиновников.

Правительство перестает быть партийным и переходит под полный контроль президента, который сможет принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств.

Вместе с тем, президент сможет не покидать свою политическую партию, как того требует нынешняя конституция Турции.

Также президент сможет издавать указы, имеющие силу закона. Такие указы будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы законодателями.

Парламент будет утверждать решение президента о введении чрезвычайного положения.

Число депутатов парламента увеличивается с 550 до 600. Отменяется практика перевыборов, вместо которой вводится система «запасных депутатов». Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент.

Выборы в органы законодательной и исполнительной власти проводятся в один день. И парламент, и президент избираются сроком на пять лет. Глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Если граждане Турции одобрят конституционную реформу, то выборы парламента и президента пройдут в Турции 3 ноября 2019 года. Только после этого конституционная реформа вступит в силу.