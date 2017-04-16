Вашингтон, 16 апреля, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп следил в Овальном кабинете за трансляцией в прямом эфире пресс-конференции госсекретаря Рекса Тиллерсона и российского дипломата Сергея Лаврова. Как отмечает Politico со ссылкой на источник в Белом доме, таким образом Тиллерсон стал одним из влиятельнейших членов администрации нового главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Плохой танцор Тиллерсон

Издание пишет, что Трамп высоко оценил работу государственного секретаря. Так, по завершению пресс-конференции с Лавровым президент США позвонил Тиллерсону и поблагодарил его за хорошо проделанную работу.

По мнению издания, в последние несколько месяцев именно Рекс Тиллерсон стал играть ведущую роль в работе администрации Трампа. Речь идет, в первую очередь, о деятельности относительно России, Сирии и Китая. Госсекретарь стал практически любимчиком Трампа, сказал источник Politico.

Показательно, что за все то время, что Трамп находится на посту президента США, чаще всего он встречался именно с госсекретарем. Кроме того, Трамп и Тиллерсон хотя бы раз в неделю устраивают совместный ужин, если госсекретарь не находится в отъезде.

Напомним, что встреча между российским и американским дипломатами состоялась в среду, 12 апреля, в Москве. Это был первый визит Тиллерсона в столицу РФ в качестве госсекретаря. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов: ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Позднее исполняющий обязанности официального представителя госдепа Марк Тонер заявил, что госдеп США считает, что президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече 12 апреля отметили низкий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном и решили его восстанавливать.