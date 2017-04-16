Politico: Тиллерсон становится любимчиком Трампа
Вашингтон, 16 апреля, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп следил в Овальном кабинете за трансляцией в прямом эфире пресс-конференции госсекретаря Рекса Тиллерсона и российского дипломата Сергея Лаврова. Как отмечает Politico со ссылкой на источник в Белом доме, таким образом Тиллерсон стал одним из влиятельнейших членов администрации нового главы государства.
Издание пишет, что Трамп высоко оценил работу государственного секретаря. Так, по завершению пресс-конференции с Лавровым президент США позвонил Тиллерсону и поблагодарил его за хорошо проделанную работу.
По мнению издания, в последние несколько месяцев именно Рекс Тиллерсон стал играть ведущую роль в работе администрации Трампа. Речь идет, в первую очередь, о деятельности относительно России, Сирии и Китая. Госсекретарь стал практически любимчиком Трампа, сказал источник Politico.
Показательно, что за все то время, что Трамп находится на посту президента США, чаще всего он встречался именно с госсекретарем. Кроме того, Трамп и Тиллерсон хотя бы раз в неделю устраивают совместный ужин, если госсекретарь не находится в отъезде.
Напомним, что встреча между российским и американским дипломатами состоялась в среду, 12 апреля, в Москве. Это был первый визит Тиллерсона в столицу РФ в качестве госсекретаря. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов: ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Позднее исполняющий обязанности официального представителя госдепа Марк Тонер заявил, что госдеп США считает, что президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече 12 апреля отметили низкий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном и решили его восстанавливать.