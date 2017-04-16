Село Усть-Большерецк, Камчатский край, 16 апреля, 2017, 03:56 — ИА Регнум.



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На реке Хомутино в 47 км от поселка Усть-Большерецк на Камчатке под лед передней частью ушел гусеничный тягач МТЛБу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в экстренных службах региона, на момент происшествия, по предварительным данным, в машине находились семь человек — один водитель и пассажиры.

Шестерым пассажирам удалось быстро покинуть транспорт, а вот водитель выбраться не смог. «Пока известно, что тягач двигался вдоль берега реки. Что-то произошло, возможно, водитель совершил неудачный маневр, и машина врезалась в лед на реке», — говорят собеседники агентства, отмечая, что, скорее всего, тягач шел с превышением скорости.

В результате происшествия тягач своей передней частью ушел под лед. Шесть пассажиров смогли быстро покинуть транспорт, а водитель, по всей видимости, от удара получил серьезные травмы. По словам очевидцев, он, скорее всего, либо потерял сознание, либо погиб от полученных травм, так как даже не пытался выбраться из тягача.

На место уже выдвинулась группа спасателей. Им предстоит достать из тягача тело человека.

Как стало известно ИА REGNUM, все пассажиры, которые спаслись, в медицинской помощи не нуждаются. Они размещены на местной рыбопромысловой базе.