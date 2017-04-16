Вашингтон, 16 апреля, 2017, 03:42 — ИА Регнум. США зафиксировали пуск северокорейской ракеты. Однако ее тип установить пока не удалось. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в тихоокеанском командовании вооруженных сил США, передает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно информации американских военных, КНДР осуществила ракетный запуск в субботу, 15 апреля, в 11:21 по гавайскому времени (16 апреля в 0:21 по московскому). Пуск был осуществлен недалеко от портового города Синпо.

По словам представителя Пентагона, ракетный пуск КНДР оказался неудачным. Ракета практически сразу взорвалась.

Тип ракеты пока не установлен. В тихоокеанском командовании вооруженных сил США заявили, что в настоящее время изучают тип ракеты.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Южная Корея первой зафиксировала ракетный пуск со стороны Северной Кореи. Накануне в КНДР состоялся военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. На этом мероприятии впервые были показаны северокорейские баллистические ракеты.

Напомним, что последние ракетные испытания Пхеньян проводил в начале апреля 2017 года. Тогда тип ракеты точно установить так и не удалось. Ракета пролетела около 60 километров и упала в Японском море.