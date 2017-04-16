Берлин, 16 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Гражданин Марокко планировал совершить теракт в Берлине у российского посольства. Однако, как сообщает газета The Bild am Sonntag, спецслужбы предотвратили атаку у дипломатической миссии, видимо, в последний момент. Издание не раскрывает источник информации.

NikolayFrolochkin Жилые и административные здания посольства России в Берлине на Беренштрассе

Газета пишет, что подозреваемым является гражданином Марокко — Мохаммед Х. Отмечается, что он, планируя теракт, общался в соцсетях под несколькими псевдонимами.

В субботу, 15 апреля, планировалось совершить атаку возле дипмиссии РФ в Берлине. Подозреваемый хотел затеряться в толпе участников демонстраций и исполнить план, сообщает издание. Однако спецслужбы сработали оперативно и сообщили о планируемом теракте федеральному ведомству уголовной полиции страны, отделениям полиции в Саксонии и Берлине и МИД. Поэтому Мохаммеда Х. удалось задержать буквально в ночь перед запланированной атакой.

Всего за пару часов до начала акций у стен российского посольства спецназ задержал подозреваемого. Это произошло в лагере для беженцев в саксонской общине Борсдорф. В настоящее время полицейские проверяют телефон подозреваемого.

Пока ни российские, ни немецкие власти не комментировали эту информацию. Однако представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Райнхольд заявил в интервью одному из российских СМИ, что задержанный марокканец подозревается в подготовке теракта у посольства РФ в Берлине.