Петропавловск-Камчатский, 16 апреля, 2017, 02:44 — ИА Регнум. В селе Тиличики на севере Камчатки шестилетнего ребенка придавило льдиной во время игры детей на прибрежной линии бухты Скрытая. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального управления СКР Елена Матафонова, по факту гибели мальчика проводится доследственная проверка.

stafichukanatoly Льдина

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Трагедия произошла днем в субботу, 15 апреля.

«6-летний мальчик вместе с 9-летним братом играли на берегу бухты. Там в результате приливов и отливов образовался ледяной «козырек». Младший залез под него, и в этот момент льдина обрушилась», — сказала собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия в результате сдавливания органов грудной клетки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на северо-восточном склоне вулкана Вилючинский спасатели и добровольцы обнаружили тела мужчины и ребенка, попавших под лавину.