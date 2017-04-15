Анкара, 16 апреля, 2017, 02:07 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в Турции состоится референдум по ряду конституционных изменений, которые предусматривают переход к президентской системе правления. Поправки в конституцию были уже ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Флаг Турции

Дело в том, что ранее депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, предусматривающий внесение изменений в конституцию.

Однако оппозиционные партии, например, левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов не поддержали принятие проекта. Оппозиционные политики обвинили президента Турции в желании установить единоличную власть.

Теперь власть намерена узнать мнение граждан по поводу перехода к президентской системе правления. Поэтому утром в Турции откроются 167 140 избирательных участках. Выразить свое мнение смогут 55, 3 млн граждан.

Еще 461 избирательный участок откроют в тюрьмах. А вот турецкие граждане, которые не проживают в родной стране, но неравнодушны к ее судьбе, проголосовали досрочно.

В конце марта в Турции был проведен опрос, нацеленный на то, чтобы определить, как на референдуме проголосуют граждане. По результатам социологического исследования по этому вопрос общество с Турции разделится примерно пополам.