Москва, 16 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение прибыли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриаршее служение в Великую Субботу в Храме Христа Спасителя в Москве

Праздничная ночная пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя — главном православном соборе России. Богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава страны обычно старается посещать храмы во время основных церковных праздников. К примеру, на Пасху Путин бывает в Москве, как принято, в храме Христа Спасителя. А вот Рождество российский лидер встречает в других церквях за пределами столицы.

Отмечается, что на торжественное богослужение собралось несколько тысяч человек. Патриарх Кирилл пожелал перед началом службы, чтобы каждый почувствовал «особую радость от соприкосновения с Христом, воскресшим в эту ночь».

Священнослужитель, кроме того, поздравил верующих за рубежом. Он пожелал, чтобы вера укрепилась и помогла идти по жизненному пути.

Как ранее передавало ИА REGNUM, вечером в субботу, 15 апреля, в Москву из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Специальным рейсов святыню привезла делегация Фонда Андрея Первозванного из иерусалимского храма Гроба Господня.