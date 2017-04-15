Пасхальное богослужение: Путин и Медведев прибыли в храм Христа Спасителя
Москва, 16 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение прибыли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Об этом сообщают РИА Новости.
Праздничная ночная пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя — главном православном соборе России. Богослужение совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава страны обычно старается посещать храмы во время основных церковных праздников. К примеру, на Пасху Путин бывает в Москве, как принято, в храме Христа Спасителя. А вот Рождество российский лидер встречает в других церквях за пределами столицы.
Отмечается, что на торжественное богослужение собралось несколько тысяч человек. Патриарх Кирилл пожелал перед началом службы, чтобы каждый почувствовал «особую радость от соприкосновения с Христом, воскресшим в эту ночь».
Священнослужитель, кроме того, поздравил верующих за рубежом. Он пожелал, чтобы вера укрепилась и помогла идти по жизненному пути.
Как ранее передавало ИА REGNUM, вечером в субботу, 15 апреля, в Москву из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Специальным рейсов святыню привезла делегация Фонда Андрея Первозванного из иерусалимского храма Гроба Господня.