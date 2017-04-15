Москва, 16 апреля, 2017, 00:58 — ИА Регнум. В Москву доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Вечером в субботу, 15 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного привезла в российскую столицу святыню из иерусалимского храма Гроба Господня, передает телеканал Russia Today.

D.Samuel Ротонда храма Воскресения Христова в Великую субботу. Благодатный огонь

Благодатный огонь привезли специальным рейсом. Частицы огня доставили в особых лампадах, которые были сделаны по тому же принципу, что и емкости для транспортировки Олимпийского огня.

Сначала в часовне огонь зажигает свечу и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III. После чего зажег лампаду председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин. В свою очередь, он и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут святыню патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где проходит пасхальная служба.

Делегацию с религиозным символом, обозначающим нерукотворный свет Воскресения Христова, в международном аэропорту «Внуково-1» встречали сотни верующих. Они зажгли свои свечи от Благодатного огня. Частицы святыни верующие смогли принести в свои дома и храмы.

По христианской традиции Благодатный огонь доставляют в тысячи храмов по всех России, а также странам ближнего и дальнего зарубежья. Причем в Москве желающие могут получить частицу святыни прямо в офисе Фонда Андрея Первозванного в течение всей первой недели после Пасхи.

Читайте также: Благодатный огонь на Северном Кавказе первой получит Северная Осетия