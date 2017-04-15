Сирия, 16 апреля, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Около ста человек стали жертвами взрыва в районе сирийского города Рашидин под Алеппо. Об этом сообщили местные спасатели, передает The Associated Press.

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Теракт произошел в субботу, 15 апреля, вблизи заправки, где находился автобус, который перевозил эвакуированных жителей городов Фуа и Кефрая. Известно, что взрыв произошел из-за подрыва машины, которой управлял боевик.

Мирных жителей эвакуировали из нескольких городов в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженными группировками.

Единой информации о том, сколько людей погибло и пострадало нет. Например, по данным правозащитных организаций, жертвами теракта стали не менее 43 человек. А телеканал Al Mayadeen сообщал о более 20 погибших и 48 раненых. Проправительственные СМИ говорили о 22 погибших

В то же время, как ранее писало ИА REGNUM, согласно сведениям осведомленных источников в Алеппо, количество жертв составляет не менее 70 человек, а ранения получили около 130 человек.

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