Кронштадт, Санкт-Петербург, 16 апреля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв передал доставленный спецрейсом из Иерусалима в Петербург Благодатный огонь настоятелю Морского собора города Кронштадта архимандриту Алексию (Ганьжину). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Владислав Краев ИА REGNUM Морской собор в Кронштадте

Доставка Благодатного огня в главный морской храм страны в Кронштадте была осуществлена при содействии Фонда Андрея Первозванного. В Пасхальном богослужении вместе с главкомом приняли участие представители Главкомата ВМФ, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

По завершении богослужения адмирал Владимир Королёв отметил, что историческая связь РПЦ и ВМФ «всегда была важнейшим фактором крепкого морального духа, высокой духовности военных моряков, которые и сегодня выполняют сложнейшие задачи под флагом Андрея Первозванного в Мировом океане».

Как отмечается, одновременно пасхальная служба состоялась и в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе Санкт-Петербурга.

Справка

Кронштадтский Морской собор святителя Николая Чудотворца построен в 1913 году на Якорной площади Кронштадта архитектором Василием Косяковым. Инициатором строительства стал командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н.И. Казнаков.

Основные параметры собора: внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина — 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра; пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра; диаметр купола — 26,7 метра; внешняя высота с крестом — 70,5 метра. Это самое высокое здание в Кронштадте. Главный купол Морского собора виден со всех точек Невского фарватера.