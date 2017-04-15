Мадрид, 16 апреля, 2017, 00:08 — ИА Регнум. «Настроения Кремля в отношении Дональда Трампа изменились, проделав путь от эйфории, вызванной его победой на выборах до крайней степени разочарования, спровоцированной ракетным ударом по Сирии, — пишет московский корреспондент издания Гонсало Арагонес. — Россияне уверены, что он вернулся к традиционной внешней политике республиканцев. Однако, пожалуй, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или слишком рано, чтобы говорить, что это — окончательно».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это просто феноменально, до чего же они похожи — Трамп и Путин в своей внешней политике. Они оба стремятся к тому, чтобы достичь позитивных изменений в международной ситуации, но с условием, что прежде всего от этого должна выиграть их страна, — отмечает журналист. — Скорее всего, обещание Трампа перестать, образно говоря, исполнять функции шерифа всего мира и сосредоточиться на внутренних проблемах Америки так и останется невыполненным».

«Визит Рекса Тиллерсона подтвердил скептицизм политологов, которые предвещали, что если какое-то потепление он принесет, то крайне малое, почти незаметное. Результаты переговоров госсекретаря с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным показали только то, что стороны могут находить точки соприкосновения. Но только в тех случаях, когда их интересы совпадают, что бывает нечасто», — заключает автор.