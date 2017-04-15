«Атлетико» переиграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Мадрид, 15 апреля, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» на своем поле переиграл «Осасуну» в матче тридцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей голевыми действиями отметились Янник Феррейра-Карраско (дубль) и Филипе Луис.
После тридцати двух матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. Клуб «Осасуна», набравший 17 баллов, расположился на двадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Атлетико» (Мадрид) — «Осасуна» (Памплона) — 3:0 (1:0).
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