Мадрид, 15 апреля, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» на своем поле переиграл «Осасуну» в матче тридцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, завершилась со счетом 3:0.

Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) – «Осасуна» (Памплона) 3:0

В составе победителей голевыми действиями отметились Янник Феррейра-Карраско (дубль) и Филипе Луис.

После тридцати двух матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. Клуб «Осасуна», набравший 17 баллов, расположился на двадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 32-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Осасуна» (Памплона) — 3:0 (1:0).

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