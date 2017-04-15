Ташкент, 15 апреля, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Ташкент» в 23.00 (21.00 мск) по местному времени приземлился прибывший из Тель-Авива чартерный рейс национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии» со 130 паломниками на борту, сообщил ИА REGNUM представитель Ташкентского и Среднеазиатского митрополичьего округа.

Pravoslavie.uz Паломничество на Святую Землю за Благодатным огнем во главе с митрополитом ташкентским и среднеазиатским Викентием

«На святой земле побывали 130 паломников во главе с главой округа, митрополитом ташкентским и среднеазиатским Викентием, который также является постоянным членом Священного Синода РПЦ», — отметил собеседник агентства.

«Владыка вместе с паломниками в настоящее время везут для верующих лампаду с частичкой благодатного огня», — сообщил представитель митрополичьего округа.

Он также сообщил, что сейчас Свято-Успенский кафедральный собор города Ташкента, куда движется процессия и площадь перед собором заполнена верующими.

«Благодатный огонь затем будет доставлен во все пять православных храмов города Ташкента, затем начнется пасхальная служба», — указал собеседник агентства.

«Празднество православных по традиции охраняется силами правопорядка столицы», — подчеркнул представитель округа.