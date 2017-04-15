Казань, 15 апреля, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» в матче двадцать третьего тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Казань-Арена» в Казани, завершилась со счетом 0:1.

Rubin-kazan.ru «Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) 0:1

Героем встречи стал нападающий сборной России Федор Смолов, забивший единственный мяч на 57-й минуте.

После двадцати трех матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Клуб «Рубин», набравший 28 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 23-й тур

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:0).

Читайте также: «Крылья Советов» переиграли «Анжи» в матче РФПЛ

Читайте также: «Анжи» и «Зенит» разделили очки в матче чемпионата России