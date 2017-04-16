Пасхальная служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве — фоторепортаж
Москва, 16 апреля, 2017, 08:35 — ИА Регнум.
На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи москвичей и гостей столицы. Вместе с прихожанами в молебне участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Праздничную службу совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На ночной молебен в храме прихожане собрались в 23 часа 15 апреля. После полуночи в храм прибыли президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой Медведевой.
Перед началом службы патриарх Кирилл поздравил верующих в России и за рубежом и пожелал всем почувствовать радость «от соприкосновения с Христом».
Чтобы не мешать другим верующим, главные политики страны совершали молебен в специально отведенном месте храма.
Отметим, что пасхальные службы прошли во всех православных храмах страны. По традиции, ранее в Москву из Иерусалима спецрейсом доставили Благодатный огонь.