Москва, 16 апреля, 2017, 08:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи москвичей и гостей столицы. Вместе с прихожанами в молебне участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл проводит божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Праздничную службу совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На ночной молебен в храме прихожане собрались в 23 часа 15 апреля. После полуночи в храм прибыли президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой Медведевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, Владимир Путин и Сергей Собянин во время Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение Благодатного огня

Перед началом службы патриарх Кирилл поздравил верующих в России и за рубежом и пожелал всем почувствовать радость «от соприкосновения с Христом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Чтобы не мешать другим верующим, главные политики страны совершали молебен в специально отведенном месте храма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Отметим, что пасхальные службы прошли во всех православных храмах страны. По традиции, ранее в Москву из Иерусалима спецрейсом доставили Благодатный огонь.