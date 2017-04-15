Рим, 15 апреля, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Футболисты «Сассуоло» на своем поле переиграли «Сампдорию» в матче тридцать второго тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 2:1.

Sassuolocalcio.it «Сассуоло» — «Сампдория» 2:1

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Антонино Рагуза и Франческо Ачерби. У гостей мяч забил Патрик Шик.

После тридцати двух матчей в чемпионате Италии «Сассуоло» пока находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Сампдория», набравший 45 баллов, находится на десятой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Сампдория» (Генуя) — 2:1 (0:1).

Читайте также: Дубль Гонсало Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой»

Читайте также: «Рома» разгромила «Болонью» в матче чемпионата Италии