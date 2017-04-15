Рим, 15 апреля, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Результат второго финального матча Кубка ЕКВ, прошедшего 15 апреля в Италии.

Dinamo-kazan.com Волейболистки «Динамо-Казани»

«Бусто Арсицио» (Италия) — «Динамо-Казань» (Казань) 2:3 (25:23 25:16 12:25 21:25 12:15)В первом матче со счётом 3:1 также победили казанские волейболистки.

«Динамо-Казань» впервые побеждает в Кубке ЕКВ, но обычно они принимают участие в более престижной волейбольной Лиге чемпионов ЕКВ, где уже побеждали в 2014 году.