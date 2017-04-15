Анкара, 15 апреля, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Желание стран Запада вмешиваться во внутренние дела РФ и Турции является своеобразным «недугом». Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины провинции Анталья.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

«Ряд западных стран любят вмешиваться во внутренние дела РФ и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, который продолжается уже не один год, — отметил министр. — Эта категория государств возомнила себя «начальниками» над остальными».

По его словам, сближение Турции и России по многим вопросам беспокоит Европу.

Чавушоглу также добавил, что Анкара не пытается манипулировать выборными процессами в ЕС, хотя в странах Европы проживает 5-миллионная турецкая диаспора.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе митинга на площади Гюндогду в Измире заявил, что странам Европы придется ответить за «враждебные действия» в отношении Турции.

«Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе, — сказал он. — Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное».

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