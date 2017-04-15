Лондон, 15 апреля, 2017, 21:22 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер0лиги между командами «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «горожан».

Mancity.com «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:3

В начале второго тайма бельгийский центральный защитник Венсана Компани открыл счет ударом головы после подачи Давида Силвы с углового — 0:1.

На 78-й минуте немецкий вингер Лерой Сане удвоил преимущество гостей после поперечного паса Кевина Де Брюйне — 0:2.

Через 2 минуты аргентинский форвард Серио Кун Агуэро довел счет до разгромного после подачи Кевина Де Брюйне с правого фланга — 0:3.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Манчестер Сити»)

Удары 5/12

Удары в створ 1/5

Владение 41%/59%

Фолы 9/8

На данный момент «МС» поднялся на 3-ю позицию, набрав 64 очка. «Святые» остались на 9-й строчке с показателем 40 в графе «очки».

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Тадич, Уорд-Прауз, Редмонд, Хейбьерг, Габбьядини.

«Манчестер Сити»: Браво, Компани, Навас, Клиши, Отаменди, Де Брюйне, Сане, Силва, Туре, Агуэро.

Главный арбитр матча: Нил Суорбрик.

Предупреждения: Хейбьерг — 31, Дэвис — 37, Соареш — 41.

Голы: Компани 55 — 0:1, Сане 78 — 0:2, Агуэро 80 — 0:3.