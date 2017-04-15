Ставрополь, 15 апреля, 2017, 21:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

Ставропольский край первым в России принял Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Его доставила делегация края спецрейсом в аэропорт Ставрополя, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации РФ от Ставропольского края, глава паломнической делегации региона, посетившую храм Воскресения Христова в Иерусалиме Михаил Афанасов.

На ставропольской земле благодатный огонь встретили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители казачества и верующие. В аэропорту огонь разделили на частицы, которые отправились в разные епархии.

«Благодатный огонь будет доставлен не только в Ставропольскую и Невинномысскую епархию, но и в другие епархии, расположенные на территории СКФО», — рассказал ИА REGNUM сенатор.

«В четвертый раз нам удалось доставить Благодатный огонь из Иерусалима на родину, на Ставрополье. На фоне тревожных вестей, которые в последнее время доходят с Ближнего востока, мы привезли весть благую: Святой Свет сошел, в очередной раз подарив миру надежду, любовь и веру», — добавил сенатор.

При этом он добавил, что сам отвезет огонь на свою малую родину — в станицу Ессентукскую Предгорного района до начала пасхального богослужения.

Отметим, что доставка благодатного огня на Ставрополье прямо из Иерусалима стала доброй традицией. Делегация привозит благодатный огонь уже четвёртый раз.

В Ставропольском крае 15 апреля Пасхальное богослужение начнется более чем в 200 церквях.

Напомним, ежегодно Благодатный огонь сходит в часовне Кувуклии, построенной над плитой гроба Господня в Иерусалиме, после чего распространяется верующими по всему миру. В этом году в храме Иерусалима огонь встречали тысячи паломников из разных стран, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая традиционно доставит огонь к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.

Священный огонь появился сегодня во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила накануне православной Пасхи. После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.