Екатеринбург, 15 апреля, 2017, 20:58 — ИА Регнум.



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Прекращение роста коммунальных тарифов и долги за коммуналку могут негативно сказаться на состоянии ЖКХ. Работники жилищно-коммунального хозяйства в таком случае рискуют остаться без заработной платы, заявил на протестном митинге в Екатеринбурге министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акции против роста цен и тарифов прошли сегодня, 15 апреля, почти в 20 территориях Свердловской области. В Екатеринбурге митинг состоялся на площади Труда. Вчера, 14 апреля, с организаторами — обкомом КПРФ — связались представители администрации губернатора и пообещали, что на митинг придёт лично министр Николай Смирнов. Ожидания оправдались — министр действительно пришёл и даже выступил с речью.

Он признал, что тарифы на услуги ЖКХ высоки. Но отметил, что пока снизить их или заморозить невозможно. Также губительны для сферы ЖКХ коммунальные долги, подчеркнул министр.

Отметим, ранее эксперты уже заявляли о том, что в ближайшие годы снижение или заморозка тарифов ЖКХ невозможны. В Свердловской области они растут ежегодно. И в связи с этим некоторые граждане жалуются на огромные счета. Одному из жителей Екатеринбурга за трёхкомнатную квартиру прислали счёт на 18 тысяч рублей вместо обычных 12-ти. И подобные случаи не редкость.

Между тем в регионе остра проблема долгов за услуги ЖКХ. Они исчисляются миллиардами рублей. Как пишет «Российская газета», только в Екатеринбурге на начало 2017 года долги за коммунальные ресурсы составили 4,8 млрд рублей, а собираемость платежей в 2016 году упала на 3,5%.