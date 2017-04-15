Вашингтон, 15 апреля, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) США, прибыли на базу Королевских воздушных сил Великобритании в Лэйкенхите. Об этом, как передает RT, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

По его словам, присутствие самолетов F-35A в Великобритании усиливает военный потенциал НАТО в Европе. При этом генерал не стал уточнять точное количество истребителей-бомбардировщиков, прибывших в страну.

«Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе», — заявил Скапарротти.

14 апреля пресс-служба Пентагона сообщила, что США переводят в Европу свои новейшие малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Данное решение было принято в «рамках инициативы по гарантиям союзникам».

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