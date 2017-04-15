Новосибирск, 15 апреля, 2017, 20:48 — ИА Регнум.



Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ул. Сибиряков-Гвардейцев

Общегородской субботник в Новосибирске в 2017 году пройдет 22 апреля. Правда, городские власти еще 11 апреля отрапортовали, что «за минувшие сутки на улично-дорожной сети города вывезено 662 тонны грязи и смета, очищено 185 дождеприемников. В уборке были задействованы 402 единицы техники». Корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, проехал по левобережной части города, чтобы посмотреть, как выглядит город за неделю до субботника.

Так как по-настоящему весеннее тепло в Новосибирск пришло не так давно, то снег еще не везде растаял, но уже успел обрасти грязью. А там, где он сошел, картина для глаз открывается не всегда лицеприятная — мусор, который выбрасывали зимой, в том числе автомобилисты, проезжающие по улице Сибиряков-Гвардейцев, и который был не заметен ранее, сегодня предстает во всей своей «красоте» и разнообразии.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ул. Сибиряков-Гвардейцев

Радует то, что некоторые предприниматели и организации, которые также располагаются на этой улице решили внести свою лепту в чистоту города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ул. Сибиряков-Гвардейцев

Некоторые даже решили облагородить деревья, которые растут вблизи их организации. Но, то ли еще не успели, то ли позабыли вывезти срезанные стволы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. пл. Сибиряков-Гвардейцев

А вот это здание на площади Сибиряков-Гвардейцев, где ранее располагались различные организации и супермаркет, сгорело давно.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. пл. Сибиряков-Гвардейцев

Уже даже успели разобрать его часть, но сил или средств на все здание, видимо, не хватило. А жители города, наверное, считая, что вид площади и так испорчен, и вовсе решили превратить его в мусорку.

А уличные торговцы, которые стали неотъемлемой частью остановки общественного транспорта «Магазин Кристалл», где неподалеку располагается вход в метрополитен, судя по всему, действуют по принципу: «после нас хоть потоп».

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ост. Магазин Кристалл

К тому же, тротуары в ямах и расклеенные всюду рекламы и рекламки создают не самое приятное впечатление.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ост. Магазин Кристалл

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ост. Магазин Кристалл

Хотя, если повернуть немного голову, то можно убедиться, что городские службы все же бывают здесь — ведь кто-то же собрал мусор на кольце в мешки.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ул. Покрышкина

Еще одна площадь левобережья Новосибирска — площадь Кирова. «Красоты» добавляют лужи и те же уличные торговцы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ост. пл. Кирова

Далее — все те же мусорные мешки.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ост. ул. Зорге

Вообще, тема наполненных мусорных мешков в этом году в Новосибирске очень актуальна — они встречаются везде и всюду — во дворах, вдоль дорог, в парках. Остается надеется, что их все же вывезут до того, как ветер, животные или хулиганы успеют до них добраться.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. ул. Титова

Как оказалось, не все дожидаются общегородского субботника, чтобы навести порядок. Сегодня, 15 апреля, добровольческие команды, трудовые отряды и инициативные группы, созданные в общественных объединениях, учреждениях и организациях города решили убрать территорию парка культуры и отдыха имени Кирова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Правда, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в парке до этого потрудились его сотрудники, это стало понятно по тем же заполненным мусорным мешкам, которые вывозили до прихода добровольцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Но и молодежи осталось место для трудового экологического подвига.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Возле Монумента Славы сегодня также наводили чистоту.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Монумент Славы

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. Монумент Славы

Стоит сказать, что несмотря на некоторые печальные нюансы, впечатление в целом от состояния города, вернее его левого берега, осталось положительное. По субъективным ощущениям, Новосибирск этой весной выглядит гораздо чище, чем в прошлом году. Да и пыли меньше — по крайней мере, сегодня и в левобережной его части.

Хотя, еще не все лужи высохли и не весь снег растаял.

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