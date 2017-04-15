Каспийск, Дагестан, 15 апреля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Махачкалинский «Анжи» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» в матче двадцать третьего тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 15 апреля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:3.

Kc-camapa.ru «Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) 1:3

В составе гостей голевыми действиями отметились Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато. У хозяев поля мяч забил Арсен Хубулов (пенальти).

После двадцати трех матчей в чемпионате России самарские «Крылья Советов» пока занимают тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Анжи», набравший 24 балла, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 23-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3.

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