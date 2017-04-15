Париж, 15 апреля, 2017, 19:59 — ИА Регнум.



OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Jeune Afrique рассказал, как он намерен выстраивать диалог с властями Российской Федерации в случае победы на выборах.

«Я, как никто другой, способен заставить Владимира Путина (президент РФ — прим. ИА REGNUM ) уважать меня, потому что у меня нет никакого долга перед Москвой за эту кампанию», — сказал французский политик.

Макрон также добавил, что в случае своей победы на президентских выборах он намерен вести диалог с Кремлем, добиваясь урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента во Франции пройдут 23 апреля. Если понадобится проводить второй тур, голосование состоится 7 мая. По данным соцопросов, победу по итогам голосования одержит независимый кандидат Эммануэль Макрон, который столкнется во втором туре с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Нынешняя президентская кампания во Франции связана с рядом скандалов с участием ведущих номинантов на пост президента страны. В частности, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и лидера «Национального фронта» Ле Пен обвиняют в фиктивном трудоустройстве приближенных на государственные посты, Макрона — в коррупции.

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