Москва, 15 апреля, 2017, 19:54 — ИА Регнум.

В последнее время произошло резкое обострение между Россией и США, спровоцированное Западом и его политикой на Ближнем Востоке. Об этом сообщил во время выступления на III Съезде «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Данилов ИА REGNUM Выступление Сергея Кургиняна на III съезде РВС

По его мнению, поведение президента США, когда он сообщает о том, какой вкусный торт был подан в момент визита лидера Китая, которого он тут же информирует о нанесении ракетного удара по Сирии, похоже на поведение диктаторов позднего Древнего Рима.

«Это уже Нерон, Калигула — это поздний Рим, сочетающий в себе бесконечную жестокость с таким полусумасшедшим сладострастием старика, кушающего торт», — считает Кургинян.

Он считает, что ситуация на Ближнем Востоке обостряется тем, что Великобритания разворачивает там саудитско-катарские фонды. И финансируемые этими фондами организации угрожают не только Сирии, но и Израилю, но при этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Авигдор Либерман делают странное заявления о новом НАТО с участием Саудовской Аравии и Катара на Ближнем Востоке, которое в итоге будет означать конец Израиля.

«Мир входит в стадию безумия. И это безумие своим острием, конечно, имеет всё большее и большее давление, конечно, на нас, и главной фигурой в этом давлении, конечно, является президент Путин», — заявил Сергей Кургинян.

ИА REGNUM Делегаты III съезда РВС

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве в Театре Эстрады проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

С приветственным словом перед делегатами и участниками съезда выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина и вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.