Великий Новгород, 15 апреля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Самый низкий доход за 2016 год получил депутат Новгородской областной думы шестого созыва Константин Макаров от ЛДПР: 179,9 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.niac.ru Заседание Новгородской областной Думы шестого созыва

В собственности у депутата есть земельный участок, в пользовании — квартира площадью 61,1 кв м, которой владеет его супруга и в которой также живут трое их детей. Супруга депутата заработала за год чуть более 127 тыс. рублей, у неё есть автомобиль Renault Symbol, а у депутата Константина Макарова — ВАЗ-2112.

Отметим, что доход Макарова побил прошлогодний «рекорд бедности», который показал депутат Дмитрий Игнатов из фракции «Единой России» (189,2 тыс. рублей за 2015 год). За 2016 год Игнатов заработал, судя по его справке, больше: 433,3 тыс. рублей, а его супруга — 18,6 тыс. рублей. У семьи Игнатовых нет своих транспортных средств, в пользовании — квартира (201,2 кв м) и дом (38,4 кв м), но супруга депутата оказалась владелицей четырёх земельных участков, квартиры (45,9 кв м), а также больницы и теннисного центра.

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Самым обеспеченным депутатом регионального парламента нынешнего созыва, как и в прошлом году, оказался исполнительный директор ОАО «Акрон» Владимир Гавриков («Единая Россия»). Его доход за 2016 год составил 80,3 млн рублей, доход его супруги — 2,1 млн рублей. По сравнению с 2015 годом, доход Гаврикова вырос почти втрое — с 26.9 млн рублей. В собственности у депутата — два земельных участка, жилой дом (362,6 кв.м.), гараж и квартира площадью 93,5 кв.м. (в совместной собственности с супругой). Из транспортных средств, как и ранее, депутат задекларировал автомобиль Mercedes Benz ML 350.

На втором месте по доходам — генеральный директор строительной компании «Деловой партнёр плюс» Михаил Караулов («Справедливая Россия»), который за 2016 год заработал 29,8 млн рублей, при этом его супруга никакого дохода в прошлом году не получила. В собственности у депутата — три земельных участка, две квартиры и восемь нежилых помещений. Ещё двумя квартирами владеет его супруга. Никакого собственного транспорта у Караулова нет, а у его супруги — BMW 320i.

Депутат от «Единой России», генеральный директор строительной компании «Трест-2» Александр Лозюк отчитался о доходе в 27,8 млн рублей, его супруга заработала 8,2 млн рублей. В собственности у депутата — земельный участок с жилым домом (118,5 кв м), у его супруги — участок и дом площадью 435,1 кв м. Также супруга депутата владеет двумя квартирами, мастерской-гаражом, четырьмя нежилыми помещениями, а также двумя сооружениями, в том числе производственным. У неё в собственности — автомобиль «Шевроле Нива», а у Александра Лозюка — катер и снегоход.

Ещё один депутат от «Единой России», генеральный директор ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» Николай Верига в 2016 году получил доход в 25,7 млн рублей, его супруга — 14,5 млн рублей. В собственности у депутата — четыре земельных участка, жилой дом (54,8 кв м), а также жилой дом в 195 кв м в совместной собственности с супругой, квартира (71,2 кв м), встроенное жилое и нежилое помещения. Супруга депутата также владеет ещё шестью земельными участками, квартирой (111,9 кв м) и двумя нежилыми помещениями. У Николая Вериги — два автомобиля: Land Rover Range Rover и Volkswagen Passat.

Годовой доход свыше 20 млн рублей — 21,3 млн рублей — показал за 2016 год депутат от «Единой России», руководитель сельскохозяйственного предприятия «Левочский» Александр Федоровский. В совместной стобственности с супругой (её годовой доход — около 290 тыс. рублей) — земельный участок с жилым домом (91,1 кв м), а также доли ещё в ряде участков. При этом у Федоровского оказался самый большой автопарк: два грузовика Scania, несколько тракторов, различные прицепы, внедорожники, легковые авто — всего 21 единица.

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева («Единая Россия») получила в 2016 году доход в 2,5 млн рублей, её супруг — 487 тыс. рублей. У неё в собственности, как и ранее, квартира площадью 84,2 кв. м. и нежилое помещение, в собственности супруга спикера — земельный участок и автомобиль Opel Meriva.

Отметим, что из 32 депутатов Новгородской областной думы только один — Юрий Ивлев — не предоставил сведения о своих доходах и имуществе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ивлев был задержан при получении взятки в Москве в декабре 2016 года и с тех пор находится под арестом.