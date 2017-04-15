Кургинян: Двухфазная политическая система — это сумасшедший дом
Москва, 15 апреля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Вероятность переворота в 2017 году гораздо выше, чем была в 2011—2012 году, это обеспечивается двухфазной политической системой, состоящей из патриотического и прозападного сегмента, заявил на III Съезде всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, существующая в России политическая система состоит из двух фаз: патриотический сегмент, без наличия которого не смогли бы быть остановлены ювенальные законы. И вторая фаза — те, кто проводят эти законы. И это две части единой системы.
«Кто именно проводит эти законы — не так важно, поскольку это прозападное лобби в правительстве Путина. Эта двухфазность политической системы — подарок нам от 90-х годов. Возникла эта новая патриотическая составляющая, но старая-то прозападная никуда не ушла», — сказал Кургинян.
Он пояснил, что вопрос только в одном: либо говорится, что условный ЮНИСЕФ — «это преступное ответвление, находящееся под крышей ЦРУ, нашего врага», либо — это «просвещенная западная структура, которая несет знание малопросвещенному русскому народу, и его надо принимать».
Но надо сказать, или это одно, или другое. Если это враг и ЦРУ создает у нас деструкцию, то это надо говорить. «Либо говорим, что это благое, великое послание западного мира, которое надо освоить. Но делается-то нечто промежуточное. То есть, эта воля благая, но у нас американский враг, он же — друг и союзник, с которым мы ведем переговоры, и он же угрожает нам ядерной войной», — пояснил лидер движения «Суть времени».
«Но это же сумасшествие. Мы все заложники этого сумасшедшего дома — этой двухфазной политической системы. Это само по себе шизофрения, наличие патриотического слагаемого помогает проводить отпор, но наличие этого прозападного слагаемого обеспечивает новое наступление», — заключил Кургинян.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III Съезд всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Мероприятие проходит в Московском государственном Театре Эстрады.