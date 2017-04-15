Москва, 15 апреля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Вероятность переворота в 2017 году гораздо выше, чем была в 2011—2012 году, это обеспечивается двухфазной политической системой, состоящей из патриотического и прозападного сегмента, заявил на III Съезде всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Хромов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, существующая в России политическая система состоит из двух фаз: патриотический сегмент, без наличия которого не смогли бы быть остановлены ювенальные законы. И вторая фаза — те, кто проводят эти законы. И это две части единой системы.

«Кто именно проводит эти законы — не так важно, поскольку это прозападное лобби в правительстве Путина. Эта двухфазность политической системы — подарок нам от 90-х годов. Возникла эта новая патриотическая составляющая, но старая-то прозападная никуда не ушла», — сказал Кургинян.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Выпуски газеты «Суть времени» и переработанный экспертами РВС советский учебник арифметики

Он пояснил, что вопрос только в одном: либо говорится, что условный ЮНИСЕФ — «это преступное ответвление, находящееся под крышей ЦРУ, нашего врага», либо — это «просвещенная западная структура, которая несет знание малопросвещенному русскому народу, и его надо принимать».

Но надо сказать, или это одно, или другое. Если это враг и ЦРУ создает у нас деструкцию, то это надо говорить. «Либо говорим, что это благое, великое послание западного мира, которое надо освоить. Но делается-то нечто промежуточное. То есть, эта воля благая, но у нас американский враг, он же — друг и союзник, с которым мы ведем переговоры, и он же угрожает нам ядерной войной», — пояснил лидер движения «Суть времени».

«Но это же сумасшествие. Мы все заложники этого сумасшедшего дома — этой двухфазной политической системы. Это само по себе шизофрения, наличие патриотического слагаемого помогает проводить отпор, но наличие этого прозападного слагаемого обеспечивает новое наступление», — заключил Кургинян.

Владимир Чичилимов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III Съезд всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Мероприятие проходит в Московском государственном Театре Эстрады.