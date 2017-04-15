Мадрид, 15 апреля, 2017, 19:06 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Эль-Молинон» был разыгран матч 32-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Спотринг» (Хихон) и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «сливочных».

Realmadrid.com «Спотринг» (Хихон) — «Реал» (Мадрид) 2:3

На 14-й минуте матча хорватский форвард Дуе Чоп открыл счет ударом слета после заброса Микеля Весга — 1:0.

Через 3 минуты испанский хавбэк Иско сравнял счет после поперечного паса Лукаса Васкеса, попутно обыграв троих защитников «Спортинга» — 1:1.

В начале второго тайма испанский центральный полузащитник Микель Весга вывел хозяев вперед ударом головы после скидки Жан-Сильвена Бабена — 2:1.

Через 9 минут форвард сборной Испании Альваро Мората сравнял счет ударом головы после подачи бразильского латераля Данило — 2:2.

В конце матча Иско оформил дубль и вырвал победу для «сливочных» ударом из-за пределов штрафной площади в ближний угол — 2:3. Ассистом отметился бразильский латераль Марсело.

Статистика матча («Спортинг"/"Реал»)

Удары 5/17

Удары в створ 2/9

Владение 32%/68%

Фолы 17/8

На данный момент «сливочные» идут на первом месте в турнирной таблице с 75-ю очками. «Спортинг» остался на 18-й строчке с 22-мя очками.

Составы на матч:

«Спортинг»: Куэльяр, Бабен, Мере, Аморебьета, Кастеллано, Лопес, Диас, Бонет, Весга, Гомес, Чоп.

«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Коэнтрао, Данило, Ковачич, Иско, Васкес, Асенсио, Мората.

Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.

Предупреждения: Диас — 50, Кастеллано — 61, Лопес — 79, Касес — 87, Афиф — 90+4.

Голы: Чоп 14 — 1:0, Иско 17 — 1:1, Весга 50 — 2:1, Мората 59 — 2:2, Иско 90+1 — 2:3.