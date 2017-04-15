Москва, 15 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум.

Четверо бывших сотрудников харьковского спецподразделения «Беркут» — Владислав Мастега, Артем Войлоков, Александр Костюк и Виталий Гончаренко — перебрались с Украины в Россию. Об этом сообщил РИА Новости их адвокат Валентин Рыбин.

Ivan Bandura Бойцы спецподразделения «Беркут»

По его словам, экс-силовики пересекли границу в четверг, 13 апреля, по внутренним паспортам после окончания меры пресечения и досудебного расследования.

«Учитывая то, что на них оказывается давление со стороны Генпрокуратуры, некоторые чиновники позволяют себе высказываться в стиле, что не только «беркутов», но и судей, которые посмели их выпустить на свободу, посадим, здесь (на Украине) находиться опасно для них, — говорит Рыбин. — Поэтому они решили обезопасить свое местоположение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на юго-востоке Украины вспыхнула гражданская война. Конфликт произошел после того, как в Киеве произошел госпереворот.

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