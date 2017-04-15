Калуга, 15 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Около 106,2 тысячи кв. метров жилья было введено в эксплуатацию в 2016 году в Обнинске Калужской области. Это самый большой объем, начиная с 1956 года — года основания города. Жилищный актив муниципалитета пополнился 15 многоквартирными домами общей площадью 92,8 тысячи кв. м и 102 индивидуальными домами площадью 13,4 тысячи кв. м, сообщает сегодня, 15 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

О реализации плана жилищного строительства в Обнинске рассказал на заседании Совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» глава администрации муниципалитета Владислав Шапша. По его словам, за три месяца 2017 года на территории Обнинска введено в эксплуатацию и прошло техническую инвентаризацию (индивидуальное жилищное строительство) более 38,65 тысяч кв. м.

В городе активно проходит комплексная застройка жилья, применяются новые технологии. Среди строящихся объектов — жилые дома в 26-м и 55-м микрорайонах и микрорайон «Циолковский».

Кроме того, в пером наукограде России успешно реализуются программы по переселению граждан из домов пониженной капитальности и признанных аварийными. Согласно планам, объем вводимого жилья в 2017 году составит 115 тысяч кв. м. В ходе заседания совета ряд крупных компаний-застройщиков, работающих на территории муниципалитета, представили информацию о возводимых ими объектах.

Так, успешно реализуется программа развития застроенной территории поселка Мирный. На данной территории осуществляет строительство жилого комплекса. Договором предусмотрено расселение 11 брусчатых домов 1958—1959 годов постройки. Переселению подлежат 88 квартир, в которых проживает 117 семей. Утвержден проект планировки территории, предполагающий возведение много-, средне‑ и малоэтажного жилья общей площадью около 70 тысяч кв. м. В одном из корпусов разместится детский сад. Его строительство уже ведется, готовность составляет 90%. С момента начала реализации проекта идет работа с переселенцами — каждая семья имела возможность познакомиться с планировками квартир и выбрать подходящую по площади либо большего размера с доплатой.

В наукограде также возводит многоквартирный дом повышенной комфортности общей площадью 11,5 тысячи кв. м на пересечении проспекта Маркса и улицы Полянка. Строятся жилые комплексы «Московский квартал» (100,8 тысяч кв. м) и «Академик» (60 тысяч кв. м), где будут созданы комфортные условия для проживания маломобильного населения и семей с детьми, а также жилой комплекс «Северная Звезда"(10 тысяч кв. м) и общеобразовательная школа на 1100 мест в 55-м микрорайоне. Всего в 2017 году строители планируют сдать в эксплуатацию более 40 тысяч кв. м жилья.

На заседании Совета, шел разговор о строительстве малоэтажного жилого комплекса «Кантри» в деревне Кабицыно Боровского района в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». Уже завершается возведение первых семи трехэтажных домов с квартирами эконом-класса, общая площадь — 8,5 тысяч кв. м. Все квартиры в них будут сданы с чистовой отделкой по фиксированной цене 35 000 рублей за кв. м. Ввод в эксплуатацию намечен на конец второго квартала 2017 года. Отмечалось, что данные квартиры востребованы на рынке недвижимости, особенно среди молодых семей и работников государственных учреждений. Общий объем вводимого жилья по итогам текущего года превысит 10 тысяч кв. м.

По мнению губернатора области Анатолия Артамоноа, опыт наукограда заслуживает внимания других муниципалитетов. Глава региона высказал предложение о проведении в области научно-практических конференций, посвященных новациям в сфере строительства, «чтобы услышать мнение специалистов». Он также отметил важность активизации привлечения инвесторов с проектами производства новых строительных материалов.

Напомним, Калужская область входит в первую тройку регионов Центрального федерального округа по объёму строительных работ на душу населения и в первую пятёрку — по объёму введённого жилья на 1 000 человек населения. За три последних года в калужском регионе было построено более 2,3 млн. квадратных метров жилья. Из них около 737 000 квадратных метров введено в строй в 2016 году. Установленный для региона целевой показатель превзойдён на 8%.