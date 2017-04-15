Лондон, 15 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Стэдиум оф Лайт» был разыгран матч33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Сандерленд» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 2:2.

Safc.com Игроки «Сандерленд»

В дебюте матча ганский вингер Андре Айю открыл счет после поперечного паса с левого фланга — 0:1.

На 26-й минуте диспетчер сборной Туниса Вахби Хазри сравнял счет ударом с углового («сухой лист») — 1:1.

В начале второго тайма валийский защитник Джеймс Коллинз вывел «молотобойцев» вперед ударом головы после подачи Роберта Снодграсса с углового — 1:2.

В конце матча итальянский форвард Фабио Борини сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Сандерленд"/"Вест Хэм»)

Удары 11/5

Удары в створ 4/3

Владение 50%/50%

Фолы 14/10

На данный момент «черные коты» идут на последнем месте в АПЛ с 21-м очком. «Молотобойцы» поднялись 10-ю строчку, набрав 37 очков.

Составы на матч:

«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, Денайер, О'Ши, Манкильо, Каттермол, Ндонг, Гибсон, Хазри, Дефо, Аничебе.

«Вест Хэм»: Рэндолф, Коллинз, Байрэм, Фонте, Куяте, Масуаку, Лансини, Снодграсс, Айю, Фернандеш, Кэролл.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Каттермол — 1, Байрэм — 71.

Удалениея: Байрэм — 90+5.

Голы: Айю 5 — 0:1, Хазри 26 — 1:1, Коллинз 47 — 1:2, Борини 90+1 — 2:2.