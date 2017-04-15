Фабио Борини спас очко для «Сандерленда» в матче с «Вест Хэмом»
Лондон, 15 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум.
15 апреля на стадионе «Стэдиум оф Лайт» был разыгран матч33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Сандерленд» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 2:2.
В дебюте матча ганский вингер Андре Айю открыл счет после поперечного паса с левого фланга — 0:1.
На 26-й минуте диспетчер сборной Туниса Вахби Хазри сравнял счет ударом с углового («сухой лист») — 1:1.
В начале второго тайма валийский защитник Джеймс Коллинз вывел «молотобойцев» вперед ударом головы после подачи Роберта Снодграсса с углового — 1:2.
В конце матча итальянский форвард Фабио Борини сравнял счет — 2:2.
Статистика матча («Сандерленд"/"Вест Хэм»)
Удары 11/5
Удары в створ 4/3
Владение 50%/50%
Фолы 14/10
На данный момент «черные коты» идут на последнем месте в АПЛ с 21-м очком. «Молотобойцы» поднялись 10-ю строчку, набрав 37 очков.
Составы на матч:
«Сандерленд»: Пикфорд, Джонс, Денайер, О'Ши, Манкильо, Каттермол, Ндонг, Гибсон, Хазри, Дефо, Аничебе.
«Вест Хэм»: Рэндолф, Коллинз, Байрэм, Фонте, Куяте, Масуаку, Лансини, Снодграсс, Айю, Фернандеш, Кэролл.
Главный арбитр матча: Андре Марринер.
Предупреждения: Каттермол — 1, Байрэм — 71.
Удалениея: Байрэм — 90+5.
Голы: Айю 5 — 0:1, Хазри 26 — 1:1, Коллинз 47 — 1:2, Борини 90+1 — 2:2.