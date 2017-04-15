Лондон, 15 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Крстал Пэлас» и «Лестер». Матч завершился со счетом 2:2 в пользу «лис».

Gazprom.ru Футбольное поле

В дебюте матча немецкий защитник Роберт Хут открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса с углового флажка — 0:1.

В начале второго тайма форвард сборной Англии Джейми Варди удвоил преимущество гостей ударом в дальний угол после разрезающего паса Рияда Мареза — 0:2.

Через 2 минуты французский опорный полузащитник Йоан Кабай сократил отставание в счете ударом с близкого расстояния после рикошета от защитника «лис» — 1:2.

На 70-й минуте бельгийский форвард Кристиан Бентеке сравнял счет после ассиста Андроса Таунсенда — 2:2.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Лестер»)

Удары 11/5

Удары в створ 5/2

Владение 57%/43%

Фолы 10/16

На данный момент «орлы» идут на 15-й строчке с 35-ю очками. «Лисы» остались на 11-й строчке, набрав 37 очков.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Сако, Шлупп, Келли, Кабай, Таунсенд, Заа, Миливоевич, Панчеон, Бентеке.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Кинг, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Ульоа.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Симпсон — 34, Кинг — 63,

Голы: Хут 6 — 0:1, Варди 52 — 0:2, Кабай 54 — 1:2, Бентеке 70 — 2:2.