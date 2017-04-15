«Кристал Пэлас» отыграл 2 мяча и спас ничью в матче с «Лестером»
Лондон, 15 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум.
15 апреля на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Крстал Пэлас» и «Лестер». Матч завершился со счетом 2:2 в пользу «лис».
В дебюте матча немецкий защитник Роберт Хут открыл счет ударом головы после подачи Кристиана Фукса с углового флажка — 0:1.
В начале второго тайма форвард сборной Англии Джейми Варди удвоил преимущество гостей ударом в дальний угол после разрезающего паса Рияда Мареза — 0:2.
Через 2 минуты французский опорный полузащитник Йоан Кабай сократил отставание в счете ударом с близкого расстояния после рикошета от защитника «лис» — 1:2.
На 70-й минуте бельгийский форвард Кристиан Бентеке сравнял счет после ассиста Андроса Таунсенда — 2:2.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Лестер»)
Удары 11/5
Удары в створ 5/2
Владение 57%/43%
Фолы 10/16
На данный момент «орлы» идут на 15-й строчке с 35-ю очками. «Лисы» остались на 11-й строчке, набрав 37 очков.
Составы на матч:
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Сако, Шлупп, Келли, Кабай, Таунсенд, Заа, Миливоевич, Панчеон, Бентеке.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Кинг, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Ульоа.
Главный арбитр матча: Майк Дин.
Предупреждения: Симпсон — 34, Кинг — 63,
Голы: Хут 6 — 0:1, Варди 52 — 0:2, Кабай 54 — 1:2, Бентеке 70 — 2:2.