Лондон, 15 апреля, 2017, 18:51 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 33-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «ирисок».

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

В начале второго тайма экс-защитник сборной Англии Фил Джагелка открыл счет после скидки Эшли Уильямса — 1:0.

Через 3 минуты английский форвард Сэм Воукс сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

На 71-й минуте английский защитник Бен Ми направил мяч в свои ворота — 2:1.

На 75-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил третий мяч «Эвертона» в этой встрече после ассиста Лейтона Бейнса — 3:1.

Статистика матча («Эвертон"/"Бернли»)

Удары 16/9

Удары в створ 9/6

Владение 58%/42%

Фолы 15/13

На данный момент «ириски» идут на 6-м месте с 57-ю очками. «Бернли» опустился на 13-ю тсрочку с 36-ю очками.

Составы на матч:

«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Холгейт, Шнейдерлен, Гейе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Миралас.

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд, Воукс, Барнес.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Предупреждения: Гейе — 29, Баркли — 72.

Голы: Джагелка 49 — 1:0, Воукс (пен) 52 — 1:1, Ми (авг) 71 — 2:1, Лукаку 75 — 3:1.