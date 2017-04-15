Буденновск, Ставропольский край, 15 апреля, 2017, 18:49 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Анастасия Большакова

Ставропольские чиновники «начихали» на мнение краевой прокуратуры, предписавшей Буденновскому медицинскому центру СВМП №1 закрыть «беби-бокс» из-за угрозы терактов, заявила на III Съезде организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) эксперт организации Анастасия Большакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественница процитировала заявление Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Ставропольского края Светланы Адаменко, которое она сделала в эфире радиостанции «КП-Северный Кавказ». Детский омбусмен, ссылаясь на руководство медцентра в Буденновске, подтвердила, что прокурорское предписание главврачом центра было получено. Необходимость закрыть «беби-бокс» прокуратура мотивировала тем, что конструкция является поводом и угрозой для террористических актов на территории медицинского учреждения.

Однако, по словам Адаменко, руководство медцентра не приняло установку прокуратуры — ведь у учреждения «есть паспорт безопасности», утвержденный представителями МЧС. При этом, она тут же подчеркнула, что при использовании «беби-бокса» соблюдается принцип анонимности.

Это значит, что к беби-боксу в виде ниши в стене здания больницы может подойти кто угодно и положить туда что угодно, и не обязательно ребенка. Значит, речь идет о ежедневной угрозе жизни сотен людей, находящихся в медицинском центре, считает представитель РВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе переписки представителей Ставропольского отделения РВС с прокуратурой края выяснилось, что прокурор Ставропольского края еще в октябре 2016 года выдал главному врачу медцентра предписание о том, что «беби-бокс» должен быть закрыт в виду нарушения федерального законодательства.

Представители РВС предположили, что речь идет о нарушении Федерального закона «О противодействии терроризму». Ведь больницы относятся к категории мест массового скопления людей, а требования к безопасности таких мест — особые. О чем РВС неоднократно напоминала в обращениях к властям края.

Видеокамеры повсюду должны работать, окна — надежно защищать от проникновения внутрь, иметь особый класс прочности для защиты от разрушительных воздействий. А что такое «беби-бокс»? Это, по сути, круглосуточно открытая форточка, работающая в режиме полной анонимности.

Владимир Чичилимов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Напомним, в эти минуты в Москве проходит III Съезд РВС — «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». На мероприятие прибыли делегаты от 64 региональных отделений организации. В работе съезда также участвуют члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, уполномоченные по правам ребенка из ряда регионов, представители духовенства различных конфессий, эксперты по семье и детству: работники науки, культуры, образования, представители других родительских организаций.

Участники съезда собрались, чтобы обсудить важнейшие социально-политические вопросы. В частности, на мероприятии зачитывается альтернативный доклад РВС президенту России с анализом практики изъятия детей из семьи органами опеки, а также стратегический доклад лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна о политической повестке дня в России