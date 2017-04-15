Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Группа активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» сумела провести свою акцию прямо в здании Смольного, где находится администрация Санкт-Петербурга. «Другороссы» развернули баннер «Караул устал!» в зале заседаний городского правительства, а один из активистов выступил с речью. После этого участники флешмоба были задержаны.

Https://www.facebook.com/drugoros/ Другороссы на акции у Смольного (фото со страницы «Другой России» в Facebook)

Как сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе петербургского отделения «Другой России», они посвятили свою акцию 100-летию возвращения в Россию Владимира Ленина в 1917 году и взятия им курса на социалистическую революцию.

О том, как активистам удалось попасть в Смольный, не сообщается, однако в охраняемое историческое здание можно войти, например, в качестве экскурсантов. Судя по кадрам видеозаписи, именно так и произошло: на видео присутствует женщина, возможно, экскурсовод, которая пытается «образумить» активистов.

Одновременно несколько активистов «Другой России» с антиправительственным транспарантом устроили уличное шествие у Смольного.

«Активисты развернули флаги, жгли файеры и разбросали листовки с требованиями пересмотра итогов приватизации, национализации нефтегазовой сферы, передела собственности в интересах большинства населения», — сообщает пресс-служба питерских «лимоновцев».

Там добавили, что участники акции — 20 человек — были задержаны полицейскими и сотрудниками ФСО, охраняющими Смольный. Однако в петербургской полиции уточнили, что задержали восьмерых нарушителей порядка.

«Группа граждан попыталась совершить нарушение общественного порядка в районе Смольного проезда. Сотрудниками полиции незамедлительно данные граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о составлении протоколов об административном нарушении», — цитирует Life представителя ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.