Берлин, 15 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум.

15 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 29-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Айнтрахт». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

Bvb.de «Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» 2:1

В дебюте матча немецкий левый вингер Марко Ройс открыл счет после прострела Кристиана Пулишича с правого фланга атаки — 1:0.

На экваторе тайма мексиканский вингер Марко Фабиан сравнял счет пушечным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку — 1:1. Ассистом отметился Бастиан Очипка.

Через 5 минут защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос вывел хозяев вперед ударом из-за пределов штрафной в правую девятку после прохода с центра поля — 2:1.

В конце матча лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг забил третий мяч команды после ассиста французского вундеркинда Усмана Дембеле — 3:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Айнтрахт»)

Удары 11/7

Удары в створ 7/2

Владение 60%/40%

Фолы 12/23

На данный момент «шмели» идут на 4-й позиции с 53-мя очками. «Айнтрахт» остался на 9-й строчке с 38-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бендер, Сократис, Пищек, Шмельцер, Шахин, Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг, Пулишич.

«Айтрахт»: Градецки, Вальехо, Эбрахам, Ордоньес, Очипка, Гачинович, Чэндлер, Маскарель, Фабиан, Вульф, Хргота.

Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.

Голы: Ройс 3 — 1:0, Фабиан 29 — 1:1, Сократис 34 — 2:1, Обамеянг 86 — 3:1.